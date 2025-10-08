К 2030 году в Челябинской области обновят более 3,8 тысячи км дорог

Со следующего года значительные ресурсы вложат в обновление покрытия в южных территориях

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в окружном совещании по развитию транспортной сферы Урала под председательством полпреда президента РФ Артема Жоги. Основной темой встречи стала реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», сообщает пресс-служба правительства региона.

Артем Жога напомнил о поставленной президентом задаче: к 2030 году 60% дорог регионального и межмуниципального значения и 85% дорог в агломерациях и опорной сети должны быть приведены в нормативное состояние. Артем Жога подчеркнул, что для Урала с его транзитным и производственным потенциалом качественная дорожная инфраструктура является критически важной.





Губернатор Алексей Текслер доложил о темпах дорожного строительства и ремонта в Челябинской области. Он отметил, что регион последовательно наращивает объемы. С 2019 года в нормативное состояние приведено около 5 тысяч километров дорог всех уровней. В 2025 году за счет средств дорожного фонда на Южном Урале планируют отремонтировать около 800 километров.

«С будущего года запускаем отдельное направление: вкладываем значительные ресурсы, прежде всего на ремонты дорог южных территорий области, чтобы снизить количество жалоб и ускорить решение проблем», — акцентировал Алексей Текслер.





Глава региона отметил, что тема дорог — лидер по обращениям жителей. До 2030 года регион планомерно выполнит все установленные нормативы. Целевая задача — привести в норматив 3850 км дорог, включая 400 км в опорных населенных пунктах.