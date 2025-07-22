К 2030 году Челябинская область должна сортировать 100% отходов и четверть направлять на переработку

Задачи по формированию экономики замкнутого цикла обсудили на региональном штабе по обращению ТКО

Вопросы организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами, введение дополнительных мощностей по обработке, утилизации и захоронению ТКО и другие вопросы мусорной реформы обсудили участники регионального штаба, заседание которого провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Заседание штаба прошло с участием представителей всех муниципалитетов и федеральных и региональных органов власти, ответственных за работу с ТКО, сообщает пресс-служба правительства области.

«Сегодня перед нами стоит задача, обозначенная главой государства, сформировать в регионе экономику замкнутого цикла, которая обеспечит к 2030 году сортировку 100% образующихся ТКО, захоронение не более 50% и увеличение в хозяйственной обороте не менее 25% ТКО в качестве вторичных ресурсов и сырья», — напомнил Алексей Текслер.

Отметим, сегодня на сортировку в области направляется более 70% отходов — на старте реформы, в 2019-м, этот показатель составлял всего 11%. За это время региональный бюджет вложил в выстраивание системы обращения с ТКО более 750 миллионов рублей.

Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область один из немногих регионов, который полностью ушел от захоронения ТКО на свалках. На Южном Урале все отходы захораниваются на шести полигонах — объектах, которые соответствуют установленным требованиям законодательства и контролируются природоохранными службами. За последние пять лет в регионе введены в эксплуатацию дополнительные мощности по обработке, утилизации и захоронению ТКО.

«Создание новых объектов — это не единственная наша задача. Лицом реформы является состояние контейнерных площадок, которое зависит от работы региональных операторов и муниципальных властей. Это то, что видят жители ежедневно и, соответственно, оценивают эффективность нашей работы», — подчеркнул губернатор.

На сегодня система сбора ТКО включает 31,4 тысячи контейнерных площадок, на которых установлено 68 тысяч контейнеров, в том числе более 5 тысяч — для раздельного сбора. В 2025 году около 80 миллионов рублей из областного бюджета направлены на закупку контейнеров и приведение к санитарным нормам контейнерных площадок в регионе.

Также Алексей Текслер подчеркнул важность выполнения планов мероприятий дорожных карт, утвержденных в рамках федерального проекта, и полноты заполнения сведений в федеральной государственной информационной системе. Работа проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».