К 2027 году пособие по беременности достигнет миллиона рублей

Также увеличится пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет

В России ожидается значительное повышение социальных выплат для будущих матерей и семей с детьми. К 2027 году максимальный размер пособия по беременности и родам, согласно проекту бюджета Социального фонда России, достигнет одного миллиона рублей, сообщает irk.ru.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет также покажет существенный рост, увеличившись до 95 тысяч рублей к 2027 году. А в 2026 году общая сумма пособия по беременности и родам прогнозируется на уровне 955,8 тысячи рублей, достигнув 1 миллиона рублей в 2027 году и 1,188 миллиона рублей к 2028 году.

Что касается максимальной ежемесячной выплаты по беременности, то в 2026 году она составит 207,5 тысячи рублей, увеличится до 238,9 тысячи рублей в 2027 году и достигнет 258 тысяч рублей к 2028 году. Ежемесячное пособие по уходу за маленьким ребенком в 2026 году будет равно 83 тысячам рублей, в 2027 году — 95,5 тысячи рублей, а в 2028 году — 103,2 тысячи рублей. Эти меры призваны усилить социальную поддержку российских семей в ближайшие годы.