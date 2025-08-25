К 1 сентября весь Челябинск подключат к горячей воде

Опрессовки в городе заканчиваются

К началу учебного года в Челябинске планируют закончить пятый и шестой этапы опрессовок и наконец подключить весь город к горячей воде. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент ИА «Первое областное».

После пятого этапа опрессовок без ГВС остаются 25 домов, в УСТЭК пообещали подключить воду к концу этой недели. Также 27 августа завершится шестой этап.

Этим летом в Челябинске проходит беспрецедентная работа по ремонту сетей — порядка 100 километров. Ранее такого объема в городе не проводилось.

«Если происходит какая-то задержка с ремонтом, нужно информировать людей о продлении отключения воды», — напомнил Алексей Лошкин.

Замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что на прошлой неделе закончили работы на участке Свердловский проспект — Сони Кривой, дорога открыта.