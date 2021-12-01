Известный ветеринар Карен Даллакян стал сопредседателем челябинского отделения ОНФ

Это решение было принято на отчетно-выборной конференции Общероссийского народного фронта

30 ноября в отделении ОНФ по Челябинской области прошла отчетно-выборная конференция: у штаба «фронтовиков», сопредседателей и ревизионной комиссии движения истек срок полномочий, был выбран новый состав руководства. Об этом Первому областному информагентству сообщил руководитель ОНФ на Южном Урале Денис Рыжий.



По словам Рыжего, изменения в числе первых лиц Общероссийского народного фронта оказались минимальны: перевыбраны бывшие сопредседателями главный врач ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» г. Челябинска Олег Лукин и директор челябинского лицея № 11 Елена Киприянова, ревизионную комиссию по-прежнему будет возглавлять эксперт ОНФ Вячеслав Курилин. А вместо директора ООО «Энергосервис» Дмитрия Денисова сопредседателем выбран президент фонда зоозащиты «Спаси меня», известный ветеринарный врач Карен Даллакян. Даллакян принял участие в конференции по видеосвязи: напомним, последний месяц он находится в Танзании, куда вывез спасенных льва Симбу и леопарда Еву.

«Будем работать и вместе реализовывать проекты, которые важны для наших граждан, улучшать качество жизни людей. Я давно являюсь экспертом ОНФ и благодарю коллег за оказанное доверие», — обратился к «фронтовикам» Карен Даллакян.

Денис Рыжий также сообщил Первому областному информагентству, что реготделение ОНФ подготовило общественные предложения для передачи губернатору Алексею Текслеру.

«Речь идет об исполнении поручений президента РФ, предложения основаны на собранной нашими экспертами в ходе работы и общения с гражданами информации. Основные темы — поддержка многодетных семей, детей и людей с инвалидностью, обеспечение муниципалитетов медицинскими кадрами, решение экологических проблем, контроль при заключении и исполнении дорожных контрактов, решение демографической проблемы», — перечислил Денис Рыжий.