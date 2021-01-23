Известный фотограф раскритиковала челябинскую скульптуру «беременной» Терешковой

Жители областного центра вместе с несколькими депутатами просят демонтировать памятник

В 2019 году в челябинском городском парке имени Валентины Терешковой появилась ее скульптура. И с самого первого дня стала объектом шуток горожан: по задумке автора, первая женщина-космонавт вернулась из космоса и присела отдохнуть, держа шлем на коленях, однако выглядит все это так, будто бы Валентина Терешкова находится на последних месяцах беременности. К возмущенным горожанам присоединилась и известный фотограф Екатерина Рождественская: она раскритиковала не только задумку, но и внешний вид космонавта.

«Еще один шедевр современного искусства — памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой в Челябинске. Издалека замысел гениального автора очевиден — женщина вернулась из космоса тяжело беременной... Гормональный разгул ожесточил черты ее некогда женственного лица, сковал члены, озлобил взгляд. Жесты стали непроизвольными и пугающими. Она вроде как кого-то зовет присесть рядом, но лицо ее говорит об обратном — „Не влезай! Убьет!“, так в свое время писали на трансформаторных будках. Когда подходишь ближе, то замечаешь в районе пупка подозрительные выступы и насечки, явную патологию беременных. Но чу!, как восклицали старинные классики- живот не приделан к организму, а просто сферой лежит на коленях! Он, по задумке мастера, скафандр!»— написала на своей странице в «Инстаграме» фотограф.

Расположенных рядом Белку и Стрелку за некачественное выполнение Екатерина Рождественская назвала монстриками и крокодилами, вылезающими из тины.

Челябинские депутаты тоже не очень довольны скульптурой. Например, Марсель Хазиев не раз высказывался за демонтаж памятника, в чем его поддержали многие горожане.

Остается ждать решения местных властей.