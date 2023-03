Известный фотограф‑натуралист Игорь Шпиленок включил Таганай в свой новый проект

Самые яркие впечатления у гостя оставила метеостанция

Национальный парк «Таганай» стал частью масштабного фотопроекта известного фотографа-натуралиста Игоря Шпиленка «Заповедная Россия от Кольского до Камчатского». На днях он побывал на Таганае, провел съемку и поделился впечатлениями от южноуральской природы, сообщает пресс-служба парка.

По словам гостя, самые яркие впечатления остались от посещения метеостанции и Вечного ветра Дальнего Таганая. На снимках Шпиленка Таганай получился черно-белым, но это, отмечает автор, только подчеркивает суровость горных ландшафтов.





Новая экспедиция Игоря Шпиленка, получившая название «Заповедная Россия от Кольского до Камчатского», стартовала в августе 2022 года. Проект посвящен аэрофотосъемке заповедных земель. Следующей после Таганая точкой на маршруте станет национальный парк «Красноярские Столбы», который располагается на северо-западных отрогах Восточного Саяна.





Игорь Шпиленок — фотограф-натуралист, основатель заповедника «Брянский лес», автор фотокниг о дикой природе, сотрудник государственной природоохраны и член Международной лиги природоохранных фотографов. Дважды лауреат фотоконкурса «Золотая черепаха» и неоднократный победитель конкурса BBC Wildlife Photographer of the Year в номинации Urban and Garden Wildlife.