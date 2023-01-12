Помощь пластического хирурга понадобилась немолодому мужчине, который некоторое время назад перенес плановую операцию коронарного шунтирования. Вмешательство проводили хирурги кардиоцентра. Операция прошла удачно — пациента выписали домой. После этого пациент перенес коронавирус и тяжелую пневмонию. Из-за этого у него развилась нестабильность грудины.
«Пациенту понадобилась реконструктивная операция по восстановлению грудной клетки. Сергей Александрович Васильев — один из лучших пластических хирургов в Челябинске и стране. Он давно и успешно сотрудничает с нашим центром и согласился провести операцию на грудине», — рассказывает сердечно-сосудистый хирург кардиоцентра, кандидат медицинских наук Станислав Андриевских. Хирурги кардиоцентра высоко оценили решение мэтра провести день рождения в операционной.
«Для нас это еще один повод поздравить учителя и коллегу с юбилеем, пожелать ему здоровья и долгих плодотворных лет жизни», — говорит главный врач ФЦССХ МЗ РФ Олег Лукин. Операция прошла сегодня, 12 января.