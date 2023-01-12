Известный челябинский хирург прооперировал пациента в свой юбилей

Сергей Васильев помог коллегам из кардиоцентра

Один из первых пластических хирургов России известный челябинский доктор Сергей Васильев провел сложную операцию в день своего 70-летнего юбилея. Об этом в четверг, 12 января, сообщает пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Помощь пластического хирурга понадобилась немолодому мужчине, который некоторое время назад перенес плановую операцию коронарного шунтирования. Вмешательство проводили хирурги кардиоцентра. Операция прошла удачно — пациента выписали домой. После этого пациент перенес коронавирус и тяжелую пневмонию. Из-за этого у него развилась нестабильность грудины.

«Пациенту понадобилась реконструктивная операция по восстановлению грудной клетки. Сергей Александрович Васильев — один из лучших пластических хирургов в Челябинске и стране. Он давно и успешно сотрудничает с нашим центром и согласился провести операцию на грудине»,

— рассказывает сердечно-сосудистый хирург кардиоцентра, кандидат медицинских наук Станислав Андриевских.

Хирурги кардиоцентра высоко оценили решение мэтра провести день рождения в операционной.

«Для нас это еще один повод поздравить учителя и коллегу с юбилеем, пожелать ему здоровья и долгих плодотворных лет жизни»,

— говорит главный врач ФЦССХ МЗ РФ Олег Лукин.

Операция прошла сегодня, 12 января.