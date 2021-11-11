В Копейске известным землякам впервые вручили премию

Награду получили Сергей Шаль, Карен Даллакян, Валерий Ярушин и многие другие

В Копейске 10 ноября в ДК имени Кирова состоялась первая церемония вручения премии «Достояние Копейска». Ее учредили для уроженцев и жителей города, профессиональной или творческой деятельностью прославивших Копейск, рассказали в администрации города. Своей деятельностью город прославили народный артист РФ Александр Градский, боксер Сергей Ковалев, клоун и один из основателей театра «Лицедеи» Николай Терентьев, солист ансамбля «Хор Турецкого» Евгений Кульмис.

«Сегодня мы рады приветствовать наших гостей на торжестве, цель которого — рассказать о выдающихся земляках. Все номинанты премии прославили родной Копейск своим талантом и трудом. Мы гордимся, что наш город подарил стране артистов, политиков, спортсменов, ученых — каждый из них является достоянием не только Копейска, но и всей России. Благодарим всех номинантов за большой вклад в процветание малой родины и желаем присутствующим новых свершений!» — поприветствовала гостей исполняющая обязанности главы Копейского городского округа Светлана Логанова.

Для зрителей подготовили историческую зарисовку, в ходе которой актеры исполнили множество художественных сцен, рассказав о зарождении шахтерского Копейска, после чего показали видеопрезентации номинантов и в торжественной обстановке вручили премии, учрежденные в нескольких номинациях.

«За выдающийся вклад в развитие общественно-политической деятельности» премирован заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. «За выдающийся вклад в дело служения отечеству» наградили полковника милиции Виктора Эбингера. «За выдающийся вклад в развитие образования и науки» отмечен доктор исторических наук, доцент Сергей Баканов. «За выдающийся вклад в развитие экономики и производства» — инженер-конструктор, лауреат Государственной премии СССР Владимир Хараськин. «За выдающийся вклад в развитие предпринимательства, благотворительности и меценатства» наградили общественного деятеля, ветеринара Карена Даллакяна. «За выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта» премирован заслуженный мастер спорта СССР Леонид Моисеев, «За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства» — заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин.



Посмертно наградили архитектора, члена Союза архитекторов СССР Михаила Семенова, премию вручили двоюродным внучкам лауреата Елене Куликовой и Александре Могильниковой. Награждена журналист Анна Викалюк, премию вручили ее родителям.

Вечер завершился песней «Заповедные места», которую в знак благодарности исполнил заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин.