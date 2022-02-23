Известные южноуральцы вспоминают годы службы в армии

В преддверии Дня защитника Отечества они рассказали свои забавные армейские истории

В Центре управления регионом Челябинской области собрали истории известных южноуральцев, которые вспомнили годы службы в армии. Информагентство «Первое областное» в День защитника Отечества публикует их воспоминания и забавные армейские истории.

Пожалуй, самой нестандартной историей может похвастаться известный музыкант, вокалист и барабанщик ВИА «Ариэль» Борис Каплун. В армию он умудрился опоздать. На целый месяц.

«У нас были гастроли, в Питере. И пришла телеграмма, что мне необходимо немедленно прибыть на место службы. Мы вернулись в Челябинск и оказалось, что я почти на месяц опоздал на службу. Выговора не было никакого. Меня ведь знали и офицеры, и высшие чины. Поэтому служба проходила хорошо», — поделился воспоминаниями Борис Фёдорович.

А вот с сослуживцами сразу найти общий язык не удалось. Всё было дело в возрасте — Каплуну на момент призыва в армию было уже 26 лет, в то время, как другим призывникам только-только исполнилось по 18 лет. Но в итоге добродушный и музыкальный парень смог влиться в коллектив. Тем более, что с собой на службу Каплун взял скрипку и частенько устраивал концерты.

Борис Каплун не единственный из южноуральского мира музыки, кто прошел службу в армии. Роль солдата в 1986 году примерил на себя главный дирижер и художественный руководитель симфонического оркестра Челябинской области Адик Абдурахманов. Тогда музыкант уже работал в оркестре Санкт-Петербургского театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского, а на службу его призвали в оркестр штаба Ленинградского военного округа.

Много воспоминаний о службе в армии и у директора исторического музея Южного Урала Владимира Богдановского. Он был призвал в ракетные войска стратегического назначения. И как-то в его день рождения ему дали задание — в степи ему необходимо было выполнить работы на кабеле правительственной связи. Обещали забрать вечером. К середине дня вся работа была сделана. Юный Богдановский, изнывая от жары и голода увидел вдалеке пастуха со стадом, и двинулся в их сторону. Новому знакомому пастух оказался рад и пригласил на обед — жаркое из сурка. Много лет спустя вспоминая этот случай, Владимир Богдановский говорит, что это было самое вкусное блюдо в его жизни.

Известный челябинский политолог, главный редактор журнала «Социум и власть» Сергей Зырянов служил в ракетных войсках стратегического назначения.

«Первые пять месяцев я учился в сержантской школе, потом была служба в боевом полку. Я был командиром отделения. Оно охраняло ракетную точку, шахту, в которой стояла на боевом дежурстве баллистическая ракета», — рассказал Сергей Зырянов.

Службу в армии проходил и министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. С того времени у него не сохранилось фотографий, но остался военный билет. Александр Игоревич служил в первой бригаде радиотелеграфистом в военной части Севастополя. Что интересно, эта бригада была сформирована в 1918 году и называлась Советским инженерным батальоном. Во время Великой Отечественной войны соединение применяло инновационные на то время способы организации связи — коротковолновые переносные радиостанции, буквопечатающую аппаратуру, а также подвижные узлы.

Напомним, День защитника Отечества в России отмечается с 1995 года. Изначально же 23 февраля с 1922 года отмечали День Красной Армии. Затем, начиная с 1946 года — Днём Советской Армии и Военно-Морского флота. К слову, в этот день принято поздравлять не только мужчин, но и женщин, которые несут службу в тех или иных ведомствах. Кроме того, есть и отдельный праздник — Всемирный день мужчин. Его, начиная с 1999 года отмечают 19 ноября.