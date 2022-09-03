Известные дизайнеры представили схему движения трамваев Челябинска

По ней можно легко отследить все городские маршруты

Известный арт-директор Илья Бирман вместе со своей командой создал актуальную схему движения трамваев Челябинска. Цвета маршрутных линий тщательно подобраны, и распознать их смогут даже горожане с дальтонизмом. Об этом сообщило в своем Телеграм-канале ООО «ЧелябГЭТ».

«Схема движения показывает каждый маршрут своей линией, что позволяет мгновенно видеть маршрут целиком, а не вычислять его по одной остановке, при этом цвета маршрутных линий тщательно подобраны так, чтобы во всех пучках был максимальный контраст и они не сливались»,— говорится в сообщении.

На схеме подписаны остановки, указаны крупные улицы, показаны парки, скверы, река Миасс и озера. Кроме того, дизайнеры проложили на схеме маршрут Детской железной дороги в Парке Гагарина.







Участие в создании схемы движения трамваев принимали настоящие профессионалы — Полина Лесникова, Александр Караваев и Никита Дубровин под руководством Ильи Бирмана, у которого богатейший опыт в транспортной сфере: он создавал схемы метро Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минска и Киева.

Фото с сайта Ильи Бирмана.