Извещение о ДТП теперь можно оформить без вызова полиции

На «Госуслугах» появился сервис «Европротокол онлайн»

Извещение о ДТП теперь можно оформить без заполнения бумажных бланков и вызова сотрудника полиции. «Госуслуги Авто» запустили сервис «Европротокол онлайн».

Для извещения об аварии нужно, чтобы у одного из водителей было установлено мобильное приложение «Госуслуги Авто». От второго участника ДТП требуется подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке.





Также у участников ДТП должны быть подтвержденные учетные записи на «Госуслугах», а в аварии не должно быть пострадавших и ущерба иному имуществу, кроме машин.