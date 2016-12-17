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Экс-главу Копейска Вячеслава Истомина отпустили на новогодние каникулы

Экс-главу Копейска Вячеслава Истомина отпустили на новогодние каникулы
Вячеслав Истомин , экс-глава , Копейск , домашний арест
21.12.2016 12:14:24

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21 Декабря 2016, 18:30

Обвиняемый остается под домашним арестом, но может съездить с ребенком на Увильды.

Суд Центрального района Челябинска продлил меру пресечения для бывшего главы Копейска Вячеслава Истомина. Он останется под домашним арестом, но ему разрешили раз в неделю посещать престарелую маму. Также Истомина отпустили на новогодние каникулы с ребенком на Увильды.

Вчера в Центральном районном суде Челябинске рассмотрели ходатайство следователя по особо важным делам о продлении меры пресечения бывшему мэру Копейска Вячеславу Истомину. Экс-градоначальник был обвинен в получении взятки. Суд продлил Истомину домашний арест еще на месяц. Сам обвиняемый попросил разрешить ему съездить с ребенком на озеро Увильды, а также посещать раз в неделю пожилую маму в связи с тем, что она нуждается в постоянном уходе из-за болезни.

— Истомину Вячеславу Викторовичу разрешен выезд за пределы жилого помещения в период с 30 декабря по 09 января в поселок Красный Камень Челябинской области, а также разрешено посещение престарелой матери один раз в неделю продолжительностью не более двух часов по месту ее жительства. Остальные ограничения, установленные в отношении Истомина Вячеслава Викторовича, оставить прежними,— передает пресс-служба Центрального районного суда Челябинска.

Напомним, к Вячеславу Истомину 25 июля 2016 года около 11 часов наведались силовики. Работали сотрудники ФСБ, полиции и СК. Главу Копейска вывели из здания в наручниках. В ряде СМИ появилась информация, что Истомин дал указание работать с одним поставщиком при закупке оборудования для школьных столовых. В СУ СКР по Челябинской области сообщили, что подозреваемый, являясь главой Копейского городского округа, получил взятки в крупном и в особо крупном размерах на общую сумму не менее 2 миллионов рублей за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий. Центральный районный суд Челябинска отправил Истомина в СИЗО.

Фото: vip174.ru

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