Экс-главу Копейска Вячеслава Истомина отпустили на новогодние каникулы

Обвиняемый остается под домашним арестом, но может съездить с ребенком на Увильды.
Суд Центрального района Челябинска продлил меру пресечения для бывшего главы Копейска Вячеслава Истомина. Он останется под домашним арестом, но ему разрешили раз в неделю посещать престарелую маму. Также Истомина отпустили на новогодние каникулы с ребенком на Увильды.
Вчера в Центральном районном суде Челябинске рассмотрели ходатайство следователя по особо важным делам о продлении меры пресечения бывшему мэру Копейска Вячеславу Истомину.
— Истомину Вячеславу Викторовичу разрешен выезд за пределы жилого помещения в период с 30 декабря по 09 января в поселок Красный Камень Челябинской области, а также разрешено посещение престарелой матери один раз в неделю продолжительностью не более двух часов по месту ее жительства. Остальные ограничения, установленные в отношении Истомина Вячеслава Викторовича, оставить прежними,— передает пресс-служба Центрального районного суда Челябинска.
Напомним, к Вячеславу Истомину 25 июля 2016 года около 11 часов наведались силовики. Работали сотрудники ФСБ, полиции и СК. Главу Копейска вывели из здания в наручниках. В ряде СМИ появилась информация, что Истомин дал указание работать с одним поставщиком при закупке оборудования для школьных столовых. В СУ СКР по Челябинской области сообщили, что подозреваемый, являясь главой Копейского городского округа, получил взятки в крупном и в особо крупном размерах на общую сумму не менее 2 миллионов рублей за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий. Центральный районный суд Челябинска отправил Истомина в СИЗО.
Фото: vip174.ru