Изобретатели Челябинской области могут получить гранты на разработки для СВО

Устройства должны быть полезными для бойцов

Фонд перспективных исследований готов поддержать челябинских изобретателей, которые создадут полезные устройства для бойцов специальной военной операции. На проекты «Кулибин-клуба» выделят от 10 до 100 миллионов рублей. Лучшие изобретения отправят бойцам «за ленточку», сообщает Народный фонт.

«Кулибин-клуб» поддерживают президент РФ Владимир Путин и министерство обороны. Этот проект объединяет частных изобретателей и малые конструкторские бюро, а также является площадкой для отбора идей, создания и тестирования новых технологий, ввода их в серийное производство.

«Раньше все разработки сталкивались с некой бюрократией. Потому что от самой разработки до внедрения в серийное производство и поставку в Минобороны проходили года. Пять лет — минимальный срок, чтобы Минобороны начинало закупать готовый продукт. Сейчас такого времени нет. События диктуют, чтобы все было оперативно»,— поясняет руководитель регионального отделения «Народного фронта» Денис Рыжий.

Военные постоянно проводят испытания народных разработок на специальных полигонах, а иногда и на передовой. Это беспилотные летательные аппараты и fvp-дроны, средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, наземные роботехнические комплексы, легкий тактический транспорт.

С начала работы «Кулибин-клуба» тестирование прошли более 300 изобретений, а 80 из них уже системно поставляются «за ленточку». Многие производители кратно увеличили объемы выпуска. Народный фронт передано бойцам более 100 тысяч изделий от частных изобретателей и малых конструкторских бюро.

К работе клуба подключился Фонд перспективных исследований. Творческие коллективы, физические лица и индивидуальные предприниматели могут получить на свои проекты до 10 миллионов рублей, а юридические лица — до 100 миллионов. По условиям отбора, срок реализации предложенных проектов должен составлять от шести месяцев до одного года.

Порядок рассмотрения заявок на выполнение работы и более подробную информацию Фонд предоставит после обращения по электронной почте or@fpi.gov.ru.