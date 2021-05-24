Изнуряющую жару прогнозируют южноуральские синоптики

Столбики термометров в регионе поднимутся до +37°C

Сегодня, 24 мая, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода. Синоптики прогнозируют солнечную, но ветреную погоду. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В регионе ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до рекордных +37°C. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 15—17 метров в секунду.

В Челябинске также обещают солнечную погоду. Днем ртутные столбики поднимутся до +36°C. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду.