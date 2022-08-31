Изнуряющую жару и грозы обещают жителям Челябинской области

Аномально жаркая погода простоит в регионе еще несколько дней

Сегодня, 31 августа, в последний летний день в Челябинской области будет аномально жарко: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +36°С. Региональное ГУ МЧС России опубликовало рекомендации, которые спасут от плохого самочувствия в жару.

В Челябинске утром 31 августа будет около +20°С, днем столбики термометров поднимутся до +32°С. Ожидается переменная облачность, без осадков. Возможна гроза. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики также обещают переменную облачность, местами ожидаются слабые дожди и грозы. В утренние часы столбики термометров покажут около +20°С, днем воздух прогреется от +28 до +33°С. На крайнем юге региона прогнозируют аномально жаркую погоду — до +36°С. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы от 15—17 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют закрывать все окна и двери, поддерживать прохладную температуру в помещении, хотя бы несколько часов в день находиться в прохладном месте (общественных местах или торговых центрах), не выходить на улицу в часы активности солнца, а также пить как можно больше жидкости и принимать прохладный душ.