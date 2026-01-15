Изморозь и стужа ожидаются в Челябинской области 15 января

Ветра почти не будет

В четверг, 15 января, крепкие морозы в Челябинской области сохранятся: на большей части территории градусники покажут около −20 и ниже. В горах температура по-прежнему будет заметно выше, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске — мороз и солнце: дневная температура составит −22…−24°C. Ветер восточный, слабый.

В Верхнеуральске — аналогично.

В Златоусте ожидается ясная погода и −17°C. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду.

В Трехгорном сегодня до −11°C. Солнечно. Штиль.

Жителям Бакала также обещают солнце. Температура поднимется до −9°C.

А в Бредах, несмотря на ясную погоду, будет −20°C.

В целом градусники в регионе покажут от −11 до −24°C. Местами гололед и изморозь. Ветер преимущественно восточный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.