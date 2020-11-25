В России изменятся водительские права и ПТС

Данная мера поможет автолюбителям за рубежом.

Отныне водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС) будут выглядеть чуть иначе. Соответствующий приказ об изменениях в нормативных правовых актах подписал министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Согласно нововведениям, на лицевой стороне водительских прав будут надписи на трёх языках. Данная мера сможет помочь российским водителям за рубежом: в случае признания этих новых прав отпадёт необходимость получать временное международное водительское удостоверение.

«Надписи: „Водительское удостоверение“, Permis de conduire, Driving Licence, выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», — сказано в приказе.

Помимо этого в ПТС будут указываться данные о количестве мест для сидения, исключая водительское. Паспорт дополнится информацией о максимально допустимой массе и ранних проверках МВД. Также в свидетельстве о регистрации транспортного средства должны быть внесены дополнительные сведения о мощности двигателя в лошадиных силах.