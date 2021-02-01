Изменения в чеках для ИП, индексация выплат и многое другое: что изменится в России с 1 февраля

В первый день последнего зимнего месяца в силу вступает ряд законов

Вот и наступил последний зимний месяц, а вместе с ним и ряд новых правил и законов, которые коснутся социальных сетей, автомобилей, дорог и многого другого. Рассказываем, чего ждать россиянам.

Начнем с позитива: в начале февраля все социальные выплаты, пособия и компенсации проиндексируют на 4,9%, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Увеличится и размер ежемесячной выплаты инвалидам, Героям Советского Союза и России, а также «детские» пособия, среди которых: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная выплата по уходу за детьми, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Всего на эти цели выделено 435 миллиардов рублей.

С 1 февраля социальные сети должны будут блокировать размещенный пользователями нежелательный контент, к которому относятся материалы, содержащие мат, информацию об изготовлении и использовании наркотических средств, призывы к самоубийству и массовым беспорядкам, а также детскую порнографию и сообщения, выражающие неуважение к обществу и государству. Отслеживать такие материалы соцсети должны самостоятельно, а если контент спорный, то следует обратиться в Роспотребнадзор, чтобы избежать штрафа. А наказание довольно суровое: для физических лиц штраф до 200 тысяч рублей, для должностных — до 800 тысяч рублей и для юридических — до 8 миллионов рублей. Соответствующий Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» был принят в конце декабря 2020 года.

С сегодняшнего дня тариф, взимаемый с большегрузов за проезд по федеральным трассам, увеличится до 2,35 рубля за 1 километр. По данным Росавтодора, теперь проводить индексацию стоимости проезда будут ежегодно в феврале.

Коснутся изменения и индивидуальных предпринимателей: с 1 февраля они должны будут указывать в чеках наименование проданных товаров и услуг, а также указывать количество и цену. Иначе придется заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

Сегодня завершается прием заявлений от желающих сдать в этом году Единый государственный экзамен. Об этом напомнил Рособрнадзор.

Любителям оригинальных автомобилей с 1 февраля будет сложнее узаконить тюнинг, поскольку в силу вступают поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Так, с сегодняшнего дня получить разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля можно будет лишь при наличии заключения испытательного центра и протокола проверки, которые должны быть занесены в специальный реестр. Для этого необходимо будет обратиться в Госавтоинспекцию.

Еще одно изменение касается дат вступления в силу нормативных актов федеральных министерств и ведомств. Их будет две: либо 1 марта, либо 1 сентября. Однако исключения, предусмотренные федеральным законодательством и международными договорами, все же возможны.