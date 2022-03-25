Изменением маршрутов транспорта Челябинска займется Миндор региона

Мэрия Челябинска продолжит выполнять часть задач по организации дорожного движения в городе

В марте 2022 года Гордума Челябинска приняла решение упразднить управление транспорта. Часть полномочий была передана в Миндортранс региона. В пятницу, 25 марта, замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров рассказал, какие новые функции получило ведомство и какие задачи продолжат выполнять городские администрации.

На региональный уровень переданы полномочия в части изменения маршрутов и курирования всей транспортной реформы.

«Полномочия по льготам для пассажиров, реестру остановочных пунктов, по транспортной инфраструктуре, которая находится в муниципалитетах, по-прежнему остались за администрациями Челябинска, Копейска и Сосновского района (они входят в транспортную челябинскую агломерацию. — Прим. ред.). Остановочные пункты, выделенные полосы, платные парковки, транспортно-пересадочные узлы — весь комплекс организации дорожного движения остался за городом. Эти полномочия будет делить отдел транспорта при администрации и комитет дорожного хозяйства», — рассказал Александр Егоров.

Кроме того, ОГКУ «Организатор перевозок», который курирует работу маршрутов общественного транспорта, увеличивает штат сотрудников.

«Создан новый отдел для контролеров, которые будут выходить в рейс, проверять билеты у пассажиров. В прошлом году штрафы за безбилетный проезд были увеличены», — добавил замминистра.

Напомним, в Челябинске отменили три троллейбусных и один трамвайный маршруты, еще часть маршрутов усилили. Обо всех изменениях в работе общественного транспорта, которые вступят в силу с 1 апреля, рассказал директор ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Никита Тюрин.

Напомним, транспортная реформа в Челябинской области проходит в несколько этапов. На первом из них была изменена схема движения части маршрутов общественного транспорта, еще часть усилят и поменяют на втором этапе реформы. Но самые большие изменения ждут челябинский транспорт в сентябре 2022 года.



Подробнее о том, зачем региону нужна транспортная реформа, Александр Егоров рассказал в интервью ИА «Первое областное».