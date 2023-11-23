Излишнее питье воды приводит к жизнеугрожающим состояниям

Следует учитывать свою рекомендуемую норму жидкости

Вода — это жизнь, и нутрициологи постоянно напоминают нам о важности соблюдения питьевого режима. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ежедневно следует пить количество воды, равное 30 мл помноженным на килограмм веса. Однако этот объем может увеличиваться с ориентиром на температуру окружающей среды и физическую активность человека, но злоупотреблять жидкостью нельзя.

«Вода поддерживает здоровье человека и его жизнь, но та же вода может стать причиной смертельного состояния»,— говорят медики.

В качестве примера можно привести причину смерти мастера боевых искусств Брюса Ли — отек мозга на фоне пониженной концентрации натрия в сыворотке крови из-за излишнего скопления жидкости в организме. Большое неконтролируемое потребление воды опасно гипонатриемией, когда человек может мучиться слабостью, спутанностью сознания, головной болью, судорогами, а при тяжелом случае — столкнуться с отеком головного мозга, нарушением ритма сердца и смертью.

Приведенная история не единственная, врачам также известны ситуации, когда люди умирали от того, что выпивали очень много воды за раз, что может быть после интенсивной тренировки, например.

Дело в том, что почкам удается отфильтровывать лишь по 100 мл воды ежечасно, а чрезмерная водная нагрузка приводит к нарушению функции по очистке организма от токсического воздействия. Вода задержится в тканях и вызовет почечную недостаточность, отек легких или мозга.

Исследовательски доказано, что смертельной дозой для человека при средней массе тела будут семь литров воды в сутки.