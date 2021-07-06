Изготовленные в магнитогорской колонии продукты вошли в топ‑20 лучших товаров региона

Осенью 2021 года они будут представлены на федеральном конкурсе в Москве

Продукция, изготовленная заключенными исправительной колонии № 18 Магнитогорска, вошла в число 20 лучших товаров Челябинской области. Осенью они будут в числе прочих представлены на конкурсе «100 лучших товаров России». Подробнее накануне, 5 июля, рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

В этом году в конкурсе «20 лучших товаров Челябинской области, который является предварительным этапом федерального конкурса, приняли участие более 20 предприятий и организаций Южного Урала. Всего было представлено 55 видов продукции в номинациях «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения» и «Продукция производственно-технического назначения». Сразу два продукта, изготовленных заключенными, — котлеты «Оригинальные» и тушеная говядина «Деликатесная» — стали лауреатами регионального этапа конкурса.

«Продукция, произведенная на предприятиях территориального органа ФСИН России, соответствует всем предъявляемым требованиям. Ее также отличает экологичность, безопасность и стабильно высокое качество, что и позволило в очередной раз получить высокую оценку экспертов»,— отметил начальник Центра трудовой адаптации осужденных ИК-18 Денис Русляков.

Этой осень продукты-победители будут представлены на конкурсе «100 лучших товаров России», который состоится в Москве. Представители регионального ГУФСИН добавляют, что останавливаться на достигнутом не собираются.