Избирком Челябинской области остановил прием документов от претендентов на пост губернатора

Из шести заявившихся человек необходимый пакет бумаг принесли только пятеро

В шесть часов вечера 4 июля Избирательная комиссия Челябинской области остановила прием документов на регистрацию кандидатов на должность главы региона, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе комиссии.

Предоставить необходимые документы в отведенный срок смогли только пять человек из шести изъявивших желание стать губернатором.

Документы подали:

— Алексей Текслер (выдвинут политической партией «Единая Россия»);

— Степан Соловьев (выдвинут политической партией «Зеленая альтернатива»);

— Виталий Пашин (выдвинут политической партией ЛДПР — Либерально-демократической партии России);

— Эльдар Гильмутдинов (выдвинут политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации);

— и Ярослав Щербаков (выдвинут политической партией «Яблоко»).

А вот Владимир Медведев, выдвинутый политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», свой пакет документов на регистрацию не принес и автоматически выбыл из предвыборной гонки.

«У избирательной комиссии Челябинской области есть десять дней со дня приема документов на принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата», — замечают в пресс-службе.

Выборы губернатора пройдут в Челябинской области 7 и 8 сентября 2024 года.

Ранее в центре Челябинска запустили обратный отсчет дней до выборов губернатора.

