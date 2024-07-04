В шесть часов вечера 4 июля Избирательная комиссия Челябинской области остановила прием документов на регистрацию кандидатов на должность главы региона, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе комиссии.
Предоставить необходимые документы в отведенный срок смогли только пять человек из шести изъявивших желание стать губернатором.
Документы подали:
— Алексей Текслер (выдвинут политической партией «Единая Россия»);
— Степан Соловьев (выдвинут политической партией «Зеленая альтернатива»);
— Виталий Пашин (выдвинут политической партией ЛДПР — Либерально-демократической партии России);
— Эльдар Гильмутдинов (выдвинут политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации);
— и Ярослав Щербаков (выдвинут политической партией «Яблоко»).
А вот Владимир Медведев, выдвинутый политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», свой пакет документов на регистрацию не принес и автоматически выбыл из предвыборной гонки.
«У избирательной комиссии Челябинской области есть десять дней со дня приема документов на принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата», — замечают в пресс-службе.
Выборы губернатора пройдут в Челябинской области 7 и 8 сентября 2024 года.
Ранее в центре Челябинска запустили обратный отсчет дней до выборов губернатора.