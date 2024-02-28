Избирательные участки на Южном Урале возьмут под особую защиту

Вопрос обсудили на заседании антитеррористической комиссии

Защищенность избирательных участков стала основным вопросом повестки заседания антитеррористической комиссии Челябинской области, которое провел губернатор Алексей Текслер.

В заседании приняли участие представители региональных министерств и ведомств, силовых структур, а также главы муниципалитетов.

«Через несколько недель у нас главное общественно-политическое событие в жизни нашей страны — выборы президента Российской Федерации. Сделав выбор, мы определим будущее страны. Нужно учитывать попытки враждебных стран организовывать террористическую, диверсионную активность в нашей стране. Они будут пытаться всеми силами дезавуировать выбор нашего народа. Поэтому от нас с вами зависит безопасное проведение выборов»,— отметил Алексей Текслер.

Также участники рассмотрели вопросы антитеррористической защищенности в регионе: безопасность на предприятиях горнодобывающей отрасли, охрана объектов топливно-энергетического комплекса, итоги антитеррористических учений в Кыштыме, а также актуальные вопросы деятельности антитеррористической комиссии Челябинской области.