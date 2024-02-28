Защищенность избирательных участков стала основным вопросом повестки заседания антитеррористической комиссии Челябинской области, которое провел губернатор Алексей Текслер.
В заседании приняли участие представители региональных министерств и ведомств, силовых структур, а также главы муниципалитетов.
«Через несколько недель у нас главное общественно-политическое событие в жизни нашей страны — выборы президента Российской Федерации. Сделав выбор, мы определим будущее страны. Нужно учитывать попытки враждебных стран организовывать террористическую, диверсионную активность в нашей стране. Они будут пытаться всеми силами дезавуировать выбор нашего народа. Поэтому от нас с вами зависит безопасное проведение выборов»,— отметил Алексей Текслер.
Также участники рассмотрели вопросы антитеррористической защищенности в регионе: безопасность на предприятиях горнодобывающей отрасли, охрана объектов топливно-энергетического комплекса, итоги антитеррористических учений в Кыштыме, а также актуальные вопросы деятельности антитеррористической комиссии Челябинской области.