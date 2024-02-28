Избирательные участки для путешественников откроются на двух ж/д вокзалах Южного Урала

Всего по России в выборной кампании будут задействованы 42 станции

Россияне, которые в дни выборов президента РФ, с 15 по 17 марта, будут в пути, смогут проголосовать на избирательных участках, организованных на железнодорожных вокзалах в 28 регионах, сообщает РЖД.

В избирательной кампании будут задействованы 42 станции, в том числе в Челябинской области — две: Челябинск-Главный и Усть-Катав. Время работы избирательных участков — с 08:00 до 20:00 по местному времени.

«Участки для голосования на вокзалах будут работать в дни голосования с восьми утра до восьми вечера. Они будут организованы в помещениях залов ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций. Избирательным комиссиям будет предоставлено необходимое для работы оборудование, обеспечены телефонная связь и система видеонаблюдения. Для удобства избирателей на вокзалах предусмотрены указатели», — говорится в сообщении компании.

Для голосования необходим только паспорт гражданина РФ. Заявление о желании проголосовать не по месту жительства, а по месту нахождения нужно подать заранее: до 11 марта включительно — через портал «Госуслуги», в ТИК или МФЦ или c 6 по 11 марта 2024 года — в участковой избирательной комиссии.