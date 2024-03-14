Избирательная система Челябинской области готова к выборам президента России

Перед стартом голосования утвердили порядок подсчета голосов

Избирательная комиссия региона объявила о готовности Челябинской области к выборам президента России. Завтра, 15 марта, с восьми утра голосование стартует во всех муниципалитетах Южного Урала. В ходе 64 заседания ТИК сформировали рабочие группы и утвердили график работы, сообщает пресс-служба комиссии региона.

На заседании обсудили организацию голосования, обеспечение избирательных прав граждан, соблюдение порядка голосования и подведение итогов подсчета голосов в комиссиях.

Кроме того, к выборам президента России готовы СИЗО. Их готовность проверили председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко и член Общественного совета при ГУФСИН области Василий Катанэ. Избирательные участки откроются в челябинских СИЗО № 1 и СИЗО № 3, а также в следственном изоляторе № 2 Магнитогорска и в СИЗО № 4 Златоуста.

На сегодняшний день зарегистрированы четыре кандидата на пост главы государства: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвижение). Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.