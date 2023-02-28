Из златоустовского пруда до конца 2024 года поднимут донные отложения весом как две тысячи китов

Масштабное оздоровление водоема началось еще в 2010 году

За 2023—2024 годы со дна златоустовского городского пруда на реке Ай поднимут 200 тысяч кубометров донных отложений. Второй этап по очистке водоема, стартовавший в 2019 году, продолжится по графику. По данным министерства экологии Челябинской области, на завершение всех работ по очистке пруда из федерального бюджета выделили более 155 миллионов рублей. В информагентстве «Первое областное» подсчитали, что масса поднятых донных отложений за предстоящий период сопоставима с весом двух тысяч синих китов.

Очистка южной части городского пруда на реке Ай в Златоусте идет по нацпроекту «Экология».

«Федеральное агентство водных ресурсов выделило средства на завершение всех работ по очистке южной части городского пруда на реке Ай как территории, относящейся к бассейну реки Камы, впадающей в Волгу»,— отметили в Минэкологии.

В 2019—2020 годах со дна подняли 235 тысяч кубометров, в 2022-м — 95 тысяч.

Очистка городского пруда позволит снизить уровень бытового и биологического загрязнения, улучшить качество воды и создать благоприятные условия для восстановления рыбных запасов. Первый этап работ по очистке пруда в Златоусте проводился с 2010 по 2018 годы. Площадь очищенной акватории в средней части составила 32,6 га, со дна подняли 625 тыс. кубометров отложений.