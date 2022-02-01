Из жизни ушел известный кыштымский хирург Глеб Ушаков

Врача знали далеко за пределами родного города

1 февраля стало о смерти кыштымского хирурга Глеба Ушакова. О гибели врача рассказали в челябинском фонде помощи детям с онкологией “Искорка”, где Глеб долгие годы был волонтером.



Глеба вспоминают как хорошего специалиста в Кыштыме и Озерске. Десять лет назад он дистанционной медицинской консультацией спас моряка на танкере в Индийском океане.



Хирург регулярно участвовал в организации “Игр победителей” от фонда “Искорка”, он отвечал за этап стрельбы на играх, а его супруга Ольга - за шахматы. Семья Ушаковых ни разу не пропустила эти соревнования.

