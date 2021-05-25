Из-за жары на трассах в Челябинской области продлили запрет на движение фур

Те же изменения касаются и большегрузов на Курганской трассе

Из-за жаркой погоды 25 мая с 12 до 20 часов продлили временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, которые перевозят грузы на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей. Аналогичный запрет вводился накануне, 24 мая.

Ограничения касаются следующих отрезков дорог: М-5 «Урал» на участке км 1548 + 651 — км 1871 + 058; М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке км 11 — км 130; А-310 (Челябинск — Троицк) на участке км 16 — км 146; Р-254 «Иртыш» на участке км 13 — км 55 в Челябинской области и на участке км 55 — км 465 в Курганской области, а также на участке км 0 — км 91 (подъезд к г. Тюмень); Р-354 (Екатеринбург — Шадринск — Курган) на участке км 125 — км 356.

«Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части», — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).