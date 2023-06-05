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Водохранилища в Свердловской области заполнены лишь наполовину

В связи с возникшим в Свердловской области водным дефицитом принято решение о перекачке воды в Екатеринбург из Нязепетровского водохранилища с 1 июня 2023 года. Об этом корреспондентам медиахолдинга «Первый областной» сообщил директор филиала екатеринбургского МУП «Водоканал» в Нязепетровске Александр Газизов. По его словам, переброска воды не приведет к критическому обмелению резервуара. К экстренной мере заставил прибегнуть засушливый май.

Александр Газизов отметил, что обычно за паводок Екатеринбург успевал набрать свои запасы воды и этого хватало до осени. Но из-за нескольких подряд маловодных лет и особенно майской засухи, когда выпала лишь десятая часть дождей от месячной нормы, водохранилища Свердловской области в настоящее время заполнены самое большее на 56%, а самое меньшее — на 42%. В связи с природными аномалиями принято решение о запуске Нязепетровского каскада уже в июне, чего не происходило уже почти 40 лет — с 1985 года.

«Благо, что наше водохранилище расположено таким образом, что мы, хоть и с трудом, в этом году его полностью набрали. И вот сейчас нам прислали приказ о перекачке воды в Свердловскую область в течение десяти месяцев — по март 2024 года», — сообщил Александр Газизов.

Он отметил, что Нязепетровское водохранилище в свое время изначально строилось для перекачки воды в Екатеринбург. По нормативам его можно посадить на 12 метров, но за всю историю этого никогда не делали.

«Самое большее, на сколько мы садили водохранилище, — на 5,5 метра. Это было в 2010 году. Сейчас, я надеюсь, уровень водохранилища если и будет опускаться, то незначительно. Потому что перекачка будет все-таки в щадящем режиме — двумя насосами. Хотя максимально мы можем включить шесть насосов», — уточнил руководитель филиала.

Вода из Нязепетровска попадет в Екатеринбург не сразу. После включения насосов она почти неделю будет течь через каскад насосных станций и по руслу реки Западная Чусовая, пока не попадет сначала в Верхнемакаровское, а потом Волчихинское водохранилище, где расположен водозабор города Екатеринбурга.