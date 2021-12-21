Из-за закрытия аэропорта Челябинска два самолета приземлились в Екатеринбурге

Вынужденную посадку совершили воздушные суда авиакомпаний «Аэрофлот» и «ЮВТ Авиа» по маршрутам Москва — Челябинск и Красноярск — Челябинск

Сегодня, 21 декабря, из-за обильного снегопада для расчистки взлетно-посадочной полосы закрыли аэропорт имени Курчатова. Воздушные суда авиакомпаний «Аэрофлот» и «ЮВТ Авиа» по маршрутам Москва — Челябинск и Красноярск — Челябинск приземлились в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Предоставление пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», — сообщает ведомство.

21 декабря челябинский аэропорт временно приостановил работу в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Задержаны вылеты авиарейсов в Москву, Новосибирск, Волгоград, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.



Ранее в пресс-службе челябинского аэропорта сообщили, что расчистка взлетно-посадочной полосы продлится до 13 часов 21 декабря. По последним данным, расчистка продлится до 18:10.