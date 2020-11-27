Из-за выпадения снега на дорогах Челябинска возрастает риск возникновения ДТП

Госавтоинспекция призывает всех быть осторожными.

Ночью и утром 27 ноября в Челябинске выпали снежные осадки, они прогнозируются и на весь сегодняшний день. В связи с этим возрастает риск возникновения ДТП. Поэтому Госавтоинспекция Челябинска просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

«Помните, что тормозной путь автомобиля на заснеженной скользкой дороге возрастает в разы. Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, состоянию проезжей части, видимости и обеспечивать водителю контроль за движением транспортного средства. Водитель в обязательном порядке должен заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам, увеличивать дистанцию», — напомнили о правилах в ГИБДД.

Помимо этого патрульные автомобили Госавтоинспекции осуществляют сопровождение снегоуборочной техники в целях её беспрепятственного проезда и повышения качества уборки дорог. Также сотрудники инспекции просят не оставлять автомобили в местах, где они могут создавать помеху другим участникам дорожного движения или работе снегоуборочной технике.