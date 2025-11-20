Из-за возгорания цистерн на перегоне задерживается поезд до Челябинска и другие составы

Они следуют по объездному пути

Утром 20 ноября поезд № 146 сообщением Санкт-Петербург — Челябинск задерживается в пути, сообщает Федеральная пассажирская компания. Причина — возгорание цистерн в составе грузового поезда, которое произошло вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги. Всего в результате инцидента задержаны 10 пассажирских поездов, включая составы сообщением Москва — Владивосток, Москва — Северобайкальск и другие.

Для минимизации последствий поезда перенаправили по объездным путям через станции Чусовская и Нижний Тагил. Уральская транспортная прокуратура передает, что пассажирам обеспечены комфортные условия: в вагонах поддерживается оптимальная температура, а сотрудники поездных бригад оказывают необходимую помощь.

На вокзале Екатеринбурга также организована поддержка для около 300 пассажиров, ожидающих отправления до Перми. Им предоставлены питание, напитки, мягкие залы ожидания и детские комнаты.

Железнодорожники предпринимают все меры для восстановления движения в обычном режиме.