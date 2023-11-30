Из-за снегопада в Златоусте на 1,5 часа задерживается поезд «Симферополь — Пермь»

Для контроля ситуации и организации мобильной приемной на местный ж/д вокзал выехал транспортный прокурор

Ответственный уполномоченный транспортный прокурор выехал на железнодорожный вокзал станции Златоуст для организации работы мобильной приемной в связи с 1,5-часовым опозданием пассажирского поезда, передает корреспондент Первого областного информагентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями — снегопадом — на железнодорожном вокзале станции Златоуст Южно-Уральской железной дороги образовалась задержка на 1 час 30 минут на прибытие и отправление пассажирского поезда № 142 сообщением Симферополь — Пермь», — говорится в сообщении.

Ожидающие отправления пассажиры расположились в зале ожидания вокзала. Здесь же организована мобильная приемная для граждан.

Напомним, за два дня в Златоусте выпало почти 80% месячной нормы осадков.