Из-за снегопада в Челябинской области на дороги вывели дополнительные экипажи ДПС

Ранее на трассе ограничили движение большегрузов

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В Челябинскую область пришли снегопады. В связи с этим на дорогах ввели ограничение движения, вывели уборочную технику. Кроме того, на трассе работают дополнительные экипажи ДПС.

«Сотрудники областного полка Госавтоинспекции продолжают нести службу на трассе М-5 от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля. На автодороге работают 46 экипажей ДПС, обеспечивая бесперебойную работу снегоуборочной техники. Также в случае ухудшения обстановки дополнительно будут выведены 20 экипажей ДПС», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Водителей просят не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не совершать рискованных маневров.