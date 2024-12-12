12 декабря в Челябинске уже несколько часов идет снег. На улице 0 градусов. Асфальт мокрый. По данным сервисов 2ГИС и «Яндекс Карты» в Челябинске много ДТП в разных районах, сообщает корреспондент ИА «первое областное». Заторы наблюдаются на проспектах Ленина и Победы, Комсомольском проспекте, Свердловском тракте, улицах Худякова и Доватора, Копейском шоссе, улицах Братьев Кашириных и Университетской Набережной.
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