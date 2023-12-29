В Челябинской области продолжается снегопад. Он начался вечером 28 декабря. Сегодня, 29 декабря, на федеральные дороги региона вывели 36 экипажей ДПС. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям в неблагоприятных погодных условиях на федеральные автодороги Челябинской области сегодня выведено 36 экипажей ДПС»,— сказано в сообщении ведомства.
Напоминаем, что до 12 часов ограничено движение на трассах М-5, до границы с Казахстаном, в сторону Екатеринбурга и Кургана. Водителей просят не выезжать из населенных пунктов без острой необходимости. Непогоду лучше переждать дома. Если возникли проблемы, можно позвонить по номеру 112 и обратиться к ближайшему экипажу ДПС.