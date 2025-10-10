Из-за штиля в Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеоусловия

В южноуральской столице предприятия вполовину сбавили обороты

Сегодня, 10 октября, в Челябинской области сохраняется погода, способствующая накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, сообщает местный Гидрометеоцентр.

В целом по региону — облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 1—6 м/с. Воздух в дневные часы прогреется до 13—18 градусов, в Челябинске днем — от 14 до 16.

Отметим, из-за штиля режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени сохраняется в Коркино, Златоусте, Сатке, Карабаше, Аше и Магнитогорске.

Режиму НМУ в Челябинске присвоена вторая степень опасности, в связи с чем на промышленных предприятиях города введены дополнительные меры по снижению нагрузки на окружающую среду, сообщает Минэкологии региона.

В частности, «Мечел-Кокс» сократил производственные процессы на 55%; объекты ПАО «Форвард Энерго» работают на минимальном количестве оборудования, необходимом для обеспечения графика по выработке электроэнергии и теплового графика, заданного диспетчером тепловых сетей; на ЧМК перешли на пониженное производство и сократили объемы отгрузки; завод «Техно» остановил одну технологическую линию, на работающих линиях перешли на пониженное содержание смолы; на площадках МУП «ПОВВ» рассредоточено время работы автотранспорта, усилен контроль за соблюдением технологических регламентов работы оборудования, а также лабораторный контроль нормативов выбросов на контрольных точках предприятия на границе утвержденной санитарно-защитной зоны.

В соседней Башкирии также сейчас хозяйничает антициклон, поэтому сохраняется теплая и сухая погода. Коллеги из Башинформ узнали, когда жителям региона ждать дождей.