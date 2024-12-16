Из-за шквалистого ветра и снегопадов в Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Водителей просят отказаться от поездок по трассам

В ближайшие сутки непогода в Челябинской области усилится. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ночью и днем 17 декабря ожидаются снегопады, метели и снежные заносы на дорогах. Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.

«Снег, ночью на крайнем западе до cильного, в большинстве районов метели, на дорогах снежные заносы, сильный гололед и порывы ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Челябинской области 17 декабря», — предупредили синоптики.

В управлении федеральных дорог «Южный Урал» автомобилистов настоятельно просят отказаться от поездок, особенно в горнозаводской зоне. Если отправиться в путь необходимо, важно тщательно подготовиться к поездке: взять теплые вещи, запас топлива, трос, лопату, фонарь, а также термос с горячим чаем и небольшой запас еды.