Два маршрута трамвая временно изменят схему движения в Челябинске

Ограничения продлятся с 26 мая до 6 июня 2022 года

В Челябинске начался ремонт теплосетей. Завтра, 26 мая, работы начнутся на проспекте Победы и улице Горького. В администрации города предупредили, что на это время два маршрута трамвая изменят схему движения.

«В связи с производством работ на тепломагистрали на перекрестке пр. Победы и ул. Горького, закрывается движение трамваев маршрутов 5 и 6 по ул. Горького с 06:00 часов 26 мая до 22:00 часов 6 июня», — уточнили в мэрии.

Движение будет организовано следующим образом:

- маршрут № 5 «Завод им. Колющенко — Труда — ЧТЗ» (в обоих направлениях);

- маршрут № 6 «ЧГРЭС — ЧЭМК».

Пассажиров просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.