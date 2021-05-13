Из-за ремонта сетей в Челябинске перекопают часть сквера на улице Красного Урала

После завершения работ благоустройство восстановят

Во время подготовки к отопительному периоду 2021–2022 года в Челябинске приступили к ремонту тепломагистрали на улице Красного Урала. Часть работ пройдет по скверу. Всё благоустройство территории восстановят после завершения ремонта, сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск» в рамках подготовки.

Работы, согласованные с администрацией города, пройдут открытым способом с 10 мая по 6 июня. Тепловые сети на данном участке тепломагистрали укладывались в момент закладки северо-западного района. За время эксплуатации они исчерпали свой ресурс, поэтому теплоэнергетики приняли решение об их замене. За месяц специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» заменят 317 метров изношенных трубопроводов диаметром 700 мм. Ремонт повысит надежность системы теплоснабжения района.

«Для того чтобы обеспечить жителей ближайших домов горячим водоснабжением, специалисты „УСТЭК Челябинск“ выполнят монтаж временных трубопроводов, подводящих теплоноситель к домам жителей района. После завершения ремонта и подключения теплотрассы к центральной системе теплоснабжения временные трубопроводы демонтируют. Мы просим жителей микрорайона с пониманием отнестись к временным неудобствам. Если на аварийных участках тепловых сетей не проводить ремонты, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла», — отметили в компании «УСТЭК Челябинск».

С 10 мая по 7 июля стартовали работы по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до остановки «8 микрорайон», а также с 10 мая по 15 июня по улице Коммуны от пешеходной Кировки до улицы Красной. В связи с реконструкцией участка теплотрассы по улице Коммуны закрыто движение транспорта по улице Елькина и между домами № 56 и № 62 по улице Коммуны с 14:00 11 мая до 20:00 25 мая.

Со вторника, 11 мая, в Челябинске начались первые отключения горячего водоснабжения. Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с локальных котельных.

Централизованные гидравлические испытания стартуют в Челябинске с 25 мая. Перечень жилых домов и административных зданий, а также учреждений социальной сферы появится на сайте мэрии за 10 дней до начала работ.