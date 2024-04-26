Из-за ремонта моста на трассе М-5 в Ашинском районе ограничено движение

Изменения действуют пока что по 29 апреля

В Ашинском районе на трассе М-5 начался ремонт на мосту через реку Трамшак. Он находится между поворотами на Ашу и поселок Новозаречный. Там меняют дорожное покрытие. Из-за этого на переправе длиной 50 метров ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

«Вводится ограничение в виде реверсивного движения на период с 26.04.2024 по 29.04.2024 локально на данном мостовом сооружении. Время окончания ограничения движения может быть изменено. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута»,— поясняют в ведомстве.

Мост через реку Трамшак находится на 1561 километре автодороги. Неподалеку, на участке с 1565‑го по 1576‑й километр, до 1 октября проводятся буровзрывные работы. Они нужны для расширения магистрали до четырех полос. Работы организуют еженедельно по вторникам или четвергам в зависимости от погодных условий. На это время трассу перекрывают.