Из-за прокладки водопровода на месяц частично перекроют улицу в центре Челябинска

Водителей просят заранее планировать свой маршрут

В Челябинске закрыли движение на участке улицы Володарского. Ограничение продлится до 15 сентября. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Для проведения работ по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения до 20 часов 15 сентября закрыто движение транспорта по улице Володарского на участке от дома 30 до дома 32», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что работы проводит ООО «Южуралспецмонтажстрой». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Металлургическом районе Челябинска до 20 часов 15 сентября ограничено движение по улице Румянцева на участке от дома 33 до дома 28. Также с 13 августа и по 20 сентября ограничено движение транспорта на улицах Кыштымской и Работниц. На участках произведут капремонт дорожного покрытия и тротуаров.

Ранее продлили ограничение на улице Ереванской. До 20:00 30 сентября в районе дома № 32 движение транспорта будет закрыто.