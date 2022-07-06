Из-за подорожания гелия в Челябинске вдвое выросли цены на воздушные шары

Специалисты аэродизайна работают себе в убыток, а клиенты отказываются от праздничной атрибутики

Летом 2022 года аэродизайнеры (аэродизайн — оформление пространства с применением воздушных шаров. — Прим. ред.) и продавцы воздушных шаров по всей России столкнулись с резким ростом цен на гелий. Газ подорожал минимум вдвое, поэтому сами шарики стали менее доступны для покупателей. Оформители и организаторы праздников даже создали петицию, где выступили против такого ценообразования. С этой же проблемой столкнулись магазины и предприниматели Челябинска. О причинах повышения цен и судьбе «воздушного» бизнеса — в материале ИА «Первое областное».

Гелий выделяется из природного газа. Главный его поставщик на рынок — компания «Газпром». Крупные компании закупают гелий у оренбургского завода, принадлежащего «Газпрому». Далее поставщики продают его уже фирмам поменьше, у которых газ покупают сети магазинов и другие предприниматели, занимающиеся продажей воздушных шаров.





Начиная с июня по сегодняшний день продавцы шариков, аэродизайнеры и работники сферы праздников жалуются на возросшую цену на гелий. Речь идет о подорожании в 2–3 раза. Как сообщили ИА «Первое областное» одни из крупнейших потребителей гелия в Челябинской области, ситуация с подорожанием этого газа в мае — июне ежегодная. В этот период Оренбургский завод гелия останавливает работу, чтобы произвести диагностику станков. Обычно повышение происходит примерно на 20%, затем цены возвращаются. Но в этом году гелий подорожал на 200% и более процентов, при этом рост продолжается, цена скачет.

«Биржевые торги привели к росту цен. В середине июня баллон гелия стоил от 8 тысяч рублей. Сегодня — около 32 тысяч рублей. За две недели четырехкратный рост. До начала подъема цен средняя цена по рынку на стандартный шар с гелием была в районе 70 рублей, из них 15 рублей было прибыли. Сегодня цена в 90 рублей не гарантирует минуса. Если с 90 рублей за шар сегодня хоть 1 рубль можно заработать при помощи больших оборотов, то на 70 рублях зарабатывалось 15. Примерно пятнадцатикратное падение прибыльности при увеличении цены на 20 процентов», — пояснил ИА «Первое областное» владелец сети гипермаркетов «Япраздник» Сергей Спиридонов.





По его словам, сегодняшние цены продавцы какое-то время смогут поддержать, работая по себестоимости. Но есть еще налоги, аренда и зарплаты, которые гарантируют минусовую прибыль при таких ценах.

«Картина должна очень быстро поменяться и прийти к московским ценам. Они поставили в среднем 160 рублей за шарик. Сегодняшняя челябинская цена — себе в убыток, но надо хоть как-то удержать клиента и не закрыть эту индустрию. Я молчу про те шарики, которые больше, красивее, где больше гелия. Там цена драматически выросла», — добавил Сергей Спиридонов.





В сети магазинов «Праздничный бум» тоже резко ощутили на себе подорожание гелия. Руководство сообщило, что шарики начиная с конца мая подорожали почти вдвое.

«Гелий ежедневно растет на торгах. Грубо говоря, с 10 тысяч рублей за баллон цена выросла до 31 тысячи — в три раза. На сегодня один кубический метр газа на торгах стоит 5600 рублей. А в баллоне 5,5 „куба“. Газ уже стоит 31300 за баллон», — сообщил ИА «Первое областное» замдиректора сети магазинов «Праздничный бум» Павел Мосунов.





Одного такого баллона хватит, чтобы надуть примерно 380 стандартных шариков.

«Мы даже ниже себестоимости продаем их сейчас. Потому что если брать полную цену воздушного шара — это 150 рублей. У нас сейчас без рисунка стоит 110 рублей, с рисунком — 120 рублей. Фольгированные зависят от размера: есть звездочки, цифры, круги. Метровая цифра до этого стоила 510 рублей, сейчас цена достигает тысячи рублей. Подорожание в два раза. Люди реагируют по-разному. Кто-то понимает, что цены растут, и спокойно относится. А есть те, кто думает, что мы на них навариваемся», — пояснил Павел Мосунов.





Говорят о кризисе в сфере аэродизайна и локальные студии шаров. Челябинка Евгения восемь лет занимается оформлением и продажей композиций из гелиевых шариков. Девушка считает, что рост цен на гелий приведет к смерти бизнеса в ближайшие месяцы.

«Заплатить 250 рублей за шар не может позволить себе обычный клиент со средним заработком. Родители разворачиваются и уходят, дети без шаров. Из роддома встречают без шаров, юбилеи без гелиевых шаров и так далее. Весь июнь практически нет продаж. Это теперь для вип-клиентов. В начале июня обычный шар стоил 80 рублей, теперь — 250», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» владелица студии шаров в Челябинске.





Другие небольшие точки по продаже шариков говорят, что пришлось поменять формат. В Магнитогорске, например, предлагают клиентам заменить гелиевые фигуры наполненными воздухом. В ход идут фигурки и арки из обычных шариков. Цифры, сердечки и животных из фольги также надувают воздухом, но так как они не могут высоко летать, крепят их к полу, стендам или стенам.





И предприниматели, и оформители хотят, чтобы вернулись прежние цены на гелий, многие ждут, что это может произойти уже осенью. Также предприниматели надеются, что данным вопросом займется федеральная антимонопольная служба.

Редакция ИА «Первое областное» попыталась связаться с челябинской компанией — поставщиком гелия, но на момент публикации на наш запрос не ответили.