Из-за новогодних снегопадов жителям Челябинской области посоветовали не садиться за руль

Особенно сильные осадки ожидаются в праздники на юге региона

Госавтоинспекция по Челябинской области предостерегла автолюбителей от загородных поездок в первые дни нового года: в регионе ожидаются снегопады. Экипажи ДПС переведены на усиленный режим дежурства для оказания помощи водителям, сообщили сегодня, 29 декабря, в пресс-службе ведомства.

По данным ГИБДД, наиболее сильный снег ожидается на юге области.

«Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении. Если поездку отложить нельзя, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом, а также планируйте свой маршрут и ищите пути объезда», — посоветовали в ведомстве.

Автолюбителей также призвали соблюдать в дороге скоростной режим и безопасную дистанцию, а также не совершать резких маневров.

На время новогодних каникул личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения.