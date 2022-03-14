В каких школах Челябинской области отменили занятия из-за морозов 14 марта

Минувшая ночь была самой морозной за последние два месяца

Ночь на понедельник, 14 марта, стала, пожалуй, самой холодной за последние два месяца. Из-за этого в отдельных школах Челябинской области отменили занятия.

В школах Миасса в понедельник не учатся дети начальной школы, которые ходят в школу в первую смену. Ночью в городе было −26 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.В Троицке из-за низкой температуры не учатся дети с 1-го по 9-й класс первой смены. Ночью здесь было −28 градусов.

В Челябинске школы работают в штатном режиме — никаких отмен нет. Об этом уведомляет Единая дежурно-диспетчерская служба «112».Днем в Челябинской области ожидается мягкая и комфортная температура −6…−11 градусов и неустойчивый слабый ветер. Вторая смена во всех школах области будет учиться.