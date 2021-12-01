Из-за непогоды задержали несколько рейсов из Москвы в Челябинск

Причиной стал сильный снегопад

В среду, 1 декабря, из-за непогоды самолеты не смогли улететь из Москвы. Несколько рейсов в Челябинск пришлось отложить или перенести. Изменения вылетов отмечены на табло аэропорта.

Рейс компании «Аэрофлот» должен был прибыть в 05:20, сейчас расчетное время прилета — 16:30. Такое же время прибытия было и у борта авиакомпании «Россия», его также ожидают к 16:30. Борт «Эйр Франс» из Москвы в Челябинск должен был приземлиться в 11:20, сейчас время на табло — 16:25. Еще один самолет «Аэрофлота» из столицы должен был прилететь в 11:55, его ожидают к 16:25.

Напомним, в Челябинской области из-за гололеда отменили некоторые междугородние автобусы, мусоровозы невовремя выехали в рейс, а школьникам разрешили не посещать занятия.

Напомним, Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили сегодня утром, 1 декабря.