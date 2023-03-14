Сегодня, 14 марта, из-за неблагоприятных погодных условий задержано семь вылетов из челябинского аэропорта, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Так, задержан рейс 6568 авиакомпании «Победа» сообщением Челябинск — Москва. В этом же направлении отменен рейс 6570.
Задерживается рейс авиакомпании «Россия» из Челябинска в Санкт-Петербург.
Переносятся рейс 506 авиакомпании Nordwind Airlines до Сочи, рейс 1142 авиакомпании S7 сообщением Челябинск — Москва, рейс 2873 авиакомпании «Уральские авиалинии» Челябинск — Ош, рейс 6228 авиакомпании «Россия» до Москвы.
«Челябинским транспортным прокурором проводится мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров», — сообщили в ведомстве.
Как ранее сообщал наш сайт, аэропорт Челябинска закрыт до 11 часов.