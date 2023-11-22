Из-за снегопада и обледеневших дорог сегодня вечером в Челябинске поездки на такси подорожали в полтора-два раза.
Мы сравнили цены на привычные маршруты из офиса в «Яндекс-такси» и убедились, что поездка, которая в обычную погоду стоит 120 рублей, сегодня обойдется в 319: речь идет о расстоянии в две автобусные остановки, от Труда, 78, до Калинина, 5 «б». Чтобы добраться из центра города до ледовой арены «Трактор», нужно заплатить 569 рублей (обычно это меньше 300).
Сегодня, 22 ноября, на дорогах Челябинской области из-за мокрого снега, дождя был введен особый режим. Все региональные и межмуниципальные дороги закрыли для большегрузов, автобусов и всех видов такси. Ограничение продлено и на вечер, после 18:00. Местами дождь переходит в мокрый снег, температура скачет от минус 1 до минус 11, ветер – порывистый, до 14 метров в секунду. Дорожники перешли на усиленный режим работы.
Завтра, судя по прогнозам, погода не наладится.
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