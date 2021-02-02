Из-за непогоды отменены рейсы с автовокзала в Челябинске

Один из автобусов не смог проехать в западном направлении

Сегодня, 2 февраля, в Челябинской области отменены рейсы автобусов в Ашу. Как сообщили в администрации автовокзала «Юность» («Центральный»), утром в 9:29 в Уфу отправился автобус, который пришлось вернуть, так как водитель не смог проехать. С 15:57 отменены рейсы в Ашу.

В другие направления автобусы продолжают выезжать.

По данным гидрометцентра, с 20:00 2 февраля до 20:00 3 февраля в регионе ожидаются осадки, на юге — умеренные в виде мокрого снега с дождем. В отдельных районах — туманы, отложение изморози, образование гололедицы на дорогах.

Напомним, в Челябинской области временно ограничили движение большегрузного транспорта. Оно начало действовать с 12:00 2 февраля на участке км 1548+651 (граница с Республикой Башкортостан) — км 1799+000 (поворот на Чебаркуль) автодороги М-5 «Урал».